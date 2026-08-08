Punjene paprike kao nekad: Ovaj mali trik naših baka čini nadjev savršeno sočnim

Ilustracija je generirana AI-jem

Punjene paprike jedno su od omiljenih domaćih jela, ali mnogima se dogodi isto razočaranje: mesni nadjev nakon kuhanja ili pečenja bude suh, tvrd i bez dovoljno okusa. Iako se koristi kvalitetno meso, rezultat često nije onakav kakav pamtimo iz bakine kuhinje.

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Tajna starinskih punjenih paprika zapravo je vrlo jednostavna. Naše bake u nadjev su dodavale namirnicu koju danas mnogi zanemaruju – naribanu mrkvu.

Ovaj mali dodatak čini veliku razliku. Tijekom kuhanja mrkva otpušta prirodnu slatkoću i vlagu, zbog čega nadjev ostaje mekan i sočan, a umak dobiva bogatiji okus i ljepšu boju, piše Krstarica.com.

Najčešća pogreška zbog koje nadjev postane suh

Mnogi pretjeraju s rižom. Kada se na 500 grama mesa doda prevelika količina riže, ona tijekom kuhanja upije tekućinu i masnoću, pa nadjev postaje zbijen i suh.

Za pola kilograma mesa dovoljno je oko 80 grama riže – upravo toliko da poveže sastojke, ali da ne preuzme cijeli okus jela.

Druga česta pogreška je stavljanje sirovog mesa izravno u paprike. Kratko pirjanje mesa i povrća prije punjenja daje puno intenzivniji okus.

Kako pripremiti nadjev poput naših baka

Najprije na malo ulja treba popržiti sitno nasjeckani luk. Zatim se dodaje sitno naribana mrkva i pirja nekoliko minuta dok ne omekša i pusti miris.

Tek nakon toga dolaze mljeveno meso, začini i malo mljevene paprike. Sve se kratko poprži, a riža se dodaje na samom kraju zajedno s malo pasirane rajčice.

Tako pripremljen nadjev ostaje pun okusa, a paprika tijekom pečenja upija sve mirise začina i povrća.

Recept za starinske punjene paprike

Sastojci: 1 kg paprika za punjenje

500 g mljevenog mesa (idealno mješavina s više svinjetine za veću sočnost)

80 g riže

1 do 2 mrkve

1 veći luk

2 češnja češnjaka

sol i papar

mljevena paprika

svježi peršin

1 žlica pasirane rajčice

Paprike napunite do tri četvrtine jer će riža tijekom kuhanja nabubriti. Posložite ih u posudu, dodajte vode do polovice visine paprika i pecite na 180 stupnjeva oko 60 do 70 minuta.

Gotove su kada paprika omekša, kožica se lagano nabora, a umak postane gust i mirisan.

Mali trik za još bolji rezultat

Ako želite posebno sočne paprike, prvih 40 minuta pečenja držite ih pokrivene folijom. Tako se zadržava vlaga i svi se okusi bolje povezuju.

Pred kraj uklonite foliju kako bi paprike dobile lagano zapečenu površinu. Na dno posude možete staviti ostatke paprika nakon čišćenja - spriječit će lijepljenje i dodatno obogatiti umak.

Nekadašnje domaćice često su na kraju dodavale i jednostavnu zapršku od malo masti i brašna kako bi umak bio gušći. Danas se taj korak često preskače, pa umak ostane prerijedak.

Uz samo nekoliko starih trikova, posebno uz dodatak naribane mrkve, punjene paprike ponovno dobivaju onaj pravi domaći okus zbog kojeg su se recepti čuvali i prenosili generacijama.