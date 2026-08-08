3,5 PO RICHTERU
Potres probudio Austrijance: "Prvo prasak, a onda se kuća zatresla"
Potres magnitude 3,5 pogodio je u subotu rano ujutro austrijski Tirol. Podrhtavanje se osjetilo na području Halla, Innsbrucka i okolnih mjesta, a mnoge stanovnike probudilo je iz sna.
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Prema podacima austrijske službe GeoSphere Austria, potres se dogodio oko 6.02 sati na dubini od osam kilometara.
Stanovnici Halla, šireg područja Innsbrucka i okolnih mjesta prijavili su zamjetno podrhtavanje. Zveckala su stakla, tresli su se prozori i namještaj, a ponegdje su se pomicali ili padali manji predmeti, javlja Fenix magazin.
Podrhtavanje je, prema svjedočanstvima stanovnika, u nekim mjestima pratila i glasna tutnjava.
Oštećenja na zgradama
„Prvo prasak, a onda se kuća zatresla“, ispričao je jedan stanovnik Seefelda za Tiroler Tageszeitung. Stanovnik Milsa naveo je pak da su mu predmeti u stanu padali na pod.
Prijavljena su i manja oštećenja na pojedinim zgradama, uključujući pukotine na fasadama. Stručnjaci GeoSphere Austrije navode da se kod potresa ove magnitude ne očekuje šteta većih razmjera.
Austrijska seizmološka služba pozvala je stanovnike pogođenog područja da prijave gdje i na koji način su osjetili potres te eventualna oštećenja. Prikupljene informacije koriste se za detaljniju procjenu intenziteta i posljedica potresa.
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