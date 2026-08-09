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PAD DRONA KOD LEIPZIGA

Njemački ministar: Strane sile žele nas politički i društveno pokoriti izazivajući strah

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Hina
|
09. kol. 2026. 07:32
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REUTERS
Axel Schmidt/REUTERS

Njemačka se suočava s dnevnim napadima hibridnog ratovanja iz inozemstva, izjavio je u nedjelju ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom na aerodromu Leipzig/Halle.

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Dobrindt je za Bild am Sonntag rekao da strane sile žele politički i društveno pokoriti Njemačku izazivajući strah.

"Nismo u ratu, ali smo svakodnevna meta hibridnog ratovanja", rekao je Dobrindt. "Špijunaža, sabotaža, kibernetički napadi ili tajne operacije stranih sila usmjerene na destabilizaciju Njemačke ili nanošenje izravne štete stalna su stvarnost."

U  priopćenju u povodu intervjua koje su novine objavile nije navedeno je li identificirao neke posebne zemlje.

Rusija: Izmišljena provokacija

Nakon što je dron natovaren eksplozivom otkriven u utorak na aerodromu u istočnoj Njemačkoj, neki njemački zastupnici uprli su prstom u Rusiju, koja je u ratu s Ukrajinom od vojne invazije na tu zemlju 2022. godine.

Rusko veleposlanstvo u Berlinu u petak je odbacilo događaj u Leipzigu kao "izmišljenu provokaciju", rekavši da je to još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.

"Hibridni scenarij napada"

Dobrindt, član konzervativne Kršćansko-socijalne unije, nazvao je incident u Leipzigu "hibridnim scenarijem napada" i ostavio otvorenom moguću umiješanost stranih sila.

Njemačke oružane snage u subotu su izjavile da su dva drona viđena kasno u četvrtak iznad njemačke vojne baze u Mechernichu, u zapadnoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Dobrindt je istaknuo širenje istraživanja dronova u Njemačkoj kao dio odgovora na nove prijetnje.

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Teme
alexander dobrindt njemačka pad drona rat u ukrajini rusija ukrajina

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