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Miletić sve dostavio MUP-u: "Sumnjivi otpad nalazi se i kod Udbine, na zemljišnoj čestici u vlasništvu države"
Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je u subotu od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
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Miletić je MUP-u dostavio lokaciju i fotografije koje je, kako navodi u priopćenju, dobio od građana te je zatražio da se utvrde vrsta, količina i podrijetlo otpada te ispita moguća prisutnost opasnih tvari, uključujući PFAS spojeve.
Zatražio je i da nadležna tijela žurno obiđu i dokumentiraju lokaciju te je, prema potrebi, osiguraju kako bi se spriječilo eventualno uklanjanje tragova ili daljnje odlaganje otpada.
"Ovo više nije izolirani lokalni incident"
Prema njegovim navodima, sumnjivi otpad nalazi se na zemljišnoj čestici u katastarskoj općini Udbina koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.
Miletić smatra da slučaj treba istražiti i u kontekstu ranije otkrivenog nezakonitog odlaganja otpada na području Like i drugih dijelova Hrvatske.
Pozvao se pritom na slučajeve na lokacijama Silos i Rakitovac u Gospiću te u Benkovcu, za koje Most tvrdi da su povezani, dok Lički Osik i Štikadu također svrstava u širi kontekst sumnji na nezakonito gospodarenje otpadom.
"Ovo više nije izolirani lokalni incident. Situacija u Lici predstavlja ozbiljnu prijetnju podzemnim vodama, tlu, zdravlju ljudi i nacionalnoj sigurnosti, s mogućim posljedicama za područje Like, Gacke i Sjevernog primorja“, poručio je Miletić.
Što sve traži Miletić
Od MUP-a traži da utvrdi nalazi li se na lokaciji nezakonito skladišten ili odložen otpad, o kojoj je vrsti i količini riječ, postoji li opasnost za okoliš i zdravlje ljudi te postoje li elementi kaznenog djela ili prekršajne odgovornosti.
Traži i utvrđivanje osobe ili osoba koje su otpad dovezle ili ostavile na toj lokaciji te provjeru moguće prisutnosti PFAS spojeva.
Miletić je zatražio da se u postupanje uključe Državni inspektorat, inspekcija zaštite okoliša, nadležno državno odvjetništvo, civilna zaštita te tijela lokalne i regionalne samouprave.
Budući da je zemljište u državnom vlasništvu, smatra da treba utvrditi i kako je na njemu mogao završiti otpad nepoznatog podrijetla te tko je odgovoran za nadzor i zaštitu državne imovine.
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