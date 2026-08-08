VREMENSKA PROGNOZA
Toplinski val se vraća: Nakon bure, stižu pljuskovi i grmljavina
Mjesto miješanja toplog zraka s juga i hladnijeg sa sjevera nalazi se sjeverno od Alpa. Manja količina hladnog zraka prelila se i zaobišla alpsku prepreku i donjela manje osvježenje u sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti.
Oglas
Glavnina hladnog nestabilnog zraka nastavit će se premještati prema istoku Europe a nad našim krajevima jača greben azorske anticiklone koji i dalje podržava stabilno i vedro vrijeme.
Toplinski val je kratkotrajno oslabio nad unutrašnjosti ali i dalje se nastavlja njegov utjecaj na Jadranu te u istočnik krajevima unutrašnjosti.
Grmljavinski pljuskovi
Danas će vrijeme na Jadranu biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne naoblake u zaobalju. Poslijepodne i navečer je velika je vjerojatnost za grmljavinske pljuskove koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno uz malu vjerojatnost za pokoju kap kiše tijekom prijepodneva, a poslijepodne umjeren razvoj dnevne naoblake i mjestimice grmljavinski pljuskovi oosbito u planinskim krajevima Slavonije.
Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita prijepodne s olujnim udarima. Poslijepodne slabljenje bure i skretanje vjera na maestral. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 °C, temperatura mora od 25 do 27 °C, UV indeks visok i vrlo visok.
U nedjelju toplinski val uz grmljavinu i vjetar
Sutra, u nedjelju, uz obilje sunca postupan porast temperature zraka i povratak toplinskog vala u unutrašnjosti. Po visini pritjeće nestabilan zrak te će poslijepodne biti pojačanog razvoja kumulusne naoblake.
Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i mahovitim udarima vjetra mogući su uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije te na planinskom lancu na granici s Bosnom i Hercegovinom.
Na Jadranu će u noći i ujutro puhati do umjerena bura s jakim fenskim efektom grijanja atmosfere. Te će jutarnje temperature na Jadranu biti između 23 i 27.
U unutrašnjosti noć ugodna za spavanje s temperaturama od 15 do 18 °C a u planinskim krajevima iznad 800 metara nadmorske visine oko 12 °C.
Poslijepodne pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće temperature zraka u unutrašnjosti od 31 do 34 a na Jadranu uz maestral koji će nakon slabljenja bure zapuhati
oko podneva maksimalne temperature zraka od 33 do 36 °C.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas