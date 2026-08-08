Toplinski val se vraća: Nakon bure, stižu pljuskovi i grmljavina

Glavnina hladnog nestabilnog zraka nastavit će se premještati prema istoku Europe a nad našim krajevima jača greben azorske anticiklone koji i dalje podržava stabilno i vedro vrijeme.

Toplinski val je kratkotrajno oslabio nad unutrašnjosti ali i dalje se nastavlja njegov utjecaj na Jadranu te u istočnik krajevima unutrašnjosti.