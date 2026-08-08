SUDAR VLAKOVA, VLAST NA TERENU
Ozljede glave, kralježnice i prsnog koša: Vatrogasci spriječili veliki požar
Na mjesto velike željezničke nesreće kod Bjelovara stigli su i potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević te šef hrvatskih vatrogasaca Slavko Tucaković
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Potpredsjednik Medved naglasio je kako su sve hitne službe brzo i humano reagirale.
"Brzo i humano su pristupili zadatku kako bi u što kraćem vremenu spasili ozlijeđene osobe i smjestili ih u odgovarajuće ustanove. Poduzeli su i sve radnje na mjestu događaja kako bi se zaustavio eventualni požar i kako ne bi došlo do veće nesreće", naglasio je Medved i zahvalio svim službama te napose županima Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske koji su angažirali sve službe, u najkraćem roku.
Grba - Bujević: Najteže ozljede - ozljede glave, kralježnice i prsnog koša
Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Grba Bujević kazala je da je Hitna medicinska služba intervenirala sa svojih sedam zemaljskih timova iz tri županije te je angažirana i helikopterska služba iz Zagreba.
"Pregledali smo 20 pacijenata, teško ozlijeđeno je šest osoba, koje su prevezene na daljnje liječnje kao prioritetni pacijenti - tri na Rebro, jedan u Dubravu, a jedan je u Bjelovaru. Zabilježne su ozljede glave, kralježnice i prsnog koša – to su najteže ozljede, a ovo ostalo su lakše – poput udaraca, oguljotina i puno stresa", istaknula je Grba-Bujević.
Kirin: Očevid je u tijeku
Nije raspolagala informacijom jesu li teže ozlijeđeni pacijenti životno ugroženi.
Marijan Kirin, načelnik PU koprivničko-križevačke rekao je da ne može prejudicirati što će pokazati očevid koji je upravo počeo, a uz policiju angažiran je DORHi Agencija za željezničke nesreće.
Tucaković: Spriječili smo požar i zrinuli gorivo iz lokomotive
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako su u 10.05 križevački vatrogasci dobili dojavu o sudaru vlakova i odmah su krenuli u akciju, kao i vatrogasci iz Đurđevca s vozilom za akcidentne situacije.
"Vrlo brzo su zbrinuti svi putnici. Helikopter je odvezao najteže ozlijeđenoga, a čak su i vatrogasci vozili neke lakše ozlijeđene u Koprivnicu. Preventivno smo nabacili pjenu ispred dvije lokomotive kako ne bi došlo do požara. Gorivo iz spremnika lokomotive, oko 1400 litara je curilo, ali je prebačeno u posude i bit će zbrinuto", naglasio je Tucaković.
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