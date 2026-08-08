Ozljede glave, kralježnice i prsnog koša: Vatrogasci spriječili veliki požar

"Brzo i humano su pristupili zadatku kako bi u što kraćem vremenu spasili ozlijeđene osobe i smjestili ih u odgovarajuće ustanove. Poduzeli su i sve radnje na mjestu događaja kako bi se zaustavio eventualni požar i kako ne bi došlo do veće nesreće", naglasio je Medved i zahvalio svim službama te napose županima Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske koji su angažirali sve službe, u najkraćem roku.