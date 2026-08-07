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U automobilu parkiranom na suncu temperatura se za samo dvadesetak minuta može popeti i dvadeset stupnjeva iznad vanjske. Nakon sat vremena razlika može premašiti i trideset stupnjeva. Većina ljudi tada uđe u automobil, zatvori vrata i uključi klimatizaciju na najjače, no postoji učinkovitiji način da se unutrašnjost brzo rashladi.

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Prvo treba razumjeti zašto se automobil uopće toliko zagrijava.

Sunčeva svjetlost prolazi kroz stakla i pada na armaturnu ploču, sjedala, upravljač i druge površine u unutrašnjosti. One apsorbiraju Sunčevo zračenje, zagrijavaju se i potom toplinu predaju okolnom zraku.

Zbog toga temperatura u zatvorenom automobilu vrlo brzo raste, a armaturna ploča, upravljač i druge površine izložene izravnom suncu mogu dosegnuti temperature dovoljno visoke da izazovu opekline.

Petnaest sekundi otvaranja i zatvaranja vrata

Jedan od najbržih načina da iz automobila izbacite pregrijani zrak ne košta ništa i ne troši gorivo.

Postupak je jednostavan. Otvorite prozor na suvozačevoj strani i spustite ga do kraja, dok ostali prozori ostaju zatvoreni.

Zatim stanite uz vozačeva vrata te ih desetak do petnaest puta uzastopno otvorite i zatvorite.

Na taj način vrata djeluju poput svojevrsnog mijeha. Njihovim pomicanjem potiče se izmjena zraka: vrući zrak iz unutrašnjosti izlazi kroz otvoreni prozor na suprotnoj strani, dok izvana ulazi nešto hladniji zrak.

Već nekoliko ponavljanja može osjetno smanjiti temperaturu u kabini prije nego što klimatizacijski uređaj počne učinkovito hladiti.

Zašto klimatizacija na najjače ne pomaže odmah

Mnogi nakon ulaska u pregrijani automobil odmah uključe klimatizaciju i recirkulaciju zraka. Međutim, tada sustav pokušava rashladiti izrazito vruć zrak koji se već nalazi u kabini.

Učinkovitije je najprije izbaciti što više zagrijanog zraka, a tek potom zatvoriti automobil i rashlađivati njegovu unutrašnjost.

Zato se prvih nekoliko minuta može voziti s otvorenim prozorima i klimatizacijom postavljenom na dovod vanjskog zraka. Kada temperatura u kabini počne padati i iz ventilacijskih otvora počne izlaziti hladan zrak, prozore treba zatvoriti i uključiti recirkulaciju.

Tada klimatizacijski uređaj više ne mora neprestano hladiti novi topli zrak izvana, nego ponovno rashlađuje već ohlađeni zrak u kabini.

Važno je i kamo usmjeravate hladan zrak

Smjer strujanja zraka također može utjecati na osjećaj ugode i brzinu rashlađivanja kabine.

Topliji zrak prirodno se podiže, dok hladniji tone. Dok su prozori još otvoreni, strujanje zraka može pomoći izbacivanju zagrijanog zraka iz unutrašnjosti.

Nakon početnog prozračivanja ventilacijske otvore najbolje je namjestiti tako da hladan zrak učinkovito cirkulira cijelom kabinom, a ne samo da puše izravno u lice vozača i putnika.

Što napraviti prije nego što izađete iz automobila

Najbolje je, naravno, spriječiti da se automobil pretjerano zagrije.

Ako je moguće, parkirajte u hladu, čak i ako to znači nekoliko minuta dulje hodati do odredišta.

Ako hlada nema, sjenilo za vjetrobransko staklo može znatno smanjiti zagrijavanje armaturne ploče i ostalih površina u prednjem dijelu kabine.

Može pomoći i jednostavan trik s upravljačem. Prije izlaska iz automobila okrenite ga za pola kruga tako da dio koji ćete poslije držati rukama ne bude cijelo vrijeme izravno izložen suncu.

Preko sjedala možete prebaciti ručnik ili laganu tkaninu kako biste smanjili njihovo zagrijavanje. Posebnu pozornost treba obratiti na dječje autosjedalice i metalne kopče sigurnosnih pojaseva jer se na suncu mogu izrazito zagrijati i izazvati opekline.

Jedno pravilo nema iznimke

Djeca i životinje nikada se ne smiju ostavljati u parkiranom automobilu, čak ni na nekoliko minuta i čak ni ako su prozori djelomično otvoreni.

Temperatura u zatvorenom vozilu može vrlo brzo dosegnuti razine opasne za zdravlje i život, a djelomično otvoreni prozori nisu dovoljni da spriječe opasno zagrijavanje unutrašnjosti.

Vrijedi pripaziti i na predmete ostavljene na izravnom suncu. Boce s vodom i druge predmete najbolje je maknuti s armaturne ploče i sjedala te ih držati na mjestu koje nije izravno izloženo Sunčevim zrakama.

Nekoliko jednostavnih poteza prije i nakon ulaska u automobil tako može znatno olakšati prve minute vožnje tijekom velikih ljetnih vrućina i omogućiti klimatizacijskom uređaju da brže i učinkovitije rashladi kabinu.