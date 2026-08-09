SAVJETI ZA UŠTEDU
Klima u električnom autu: Kada troši najviše i kako uštedjeti
Električni automobil koji nekoliko sati provede na ljetnom suncu može se snažno zagrijati, pa je klima-uređaj nakon ulaska često potrebno uključiti punom snagom. No koliko to zapravo utječe na bateriju i doseg vozila?
Oglas
Mjerenja njemačkog autokluba ADAC pokazuju da klimatizacija tijekom početnog rashlađivanja jako zagrijane kabine može trošiti nekoliko kilovata. Potrošnja, međutim, značajno pada čim se u automobilu postigne željena temperatura.
Najviše energije odlazi na početno hlađenje
Najzahtjevniji trenutak za klimatizacijski sustav je nakon što je automobil dulje vrijeme bio parkiran na suncu. Klima tada u kratkom vremenu mora temperaturu u kabini sniziti za više desetaka stupnjeva.
Zbog toga kratke gradske vožnje mogu proporcionalno pretrpjeti veći gubitak dosega. Na duljim putovanjima početna povećana potrošnja raspoređuje se na znatno veći broj prijeđenih kilometara.
Ipak, klima tijekom ljeta uglavnom manje smanjuje doseg električnog automobila nego grijanje tijekom zime. Zagrijavanje kabine pri vrlo niskim temperaturama može zahtijevati znatno više energije, posebno kod električnih vozila koja nemaju toplinsku pumpu, piše Tportal.
Kako smanjiti potrošnju klime?
Jedan od najučinkovitijih načina je rashladiti automobil dok je još priključen na punjač. Energija potrebna za početno hlađenje tada dolazi iz električne mreže umjesto iz baterije automobila.
Pomaže i kratko provjetravanje jako zagrijane kabine prije uključivanja klimatizacije, kao i korištenje sjenila te parkiranje u hladu kad god je to moguće.
Klima, dakle, smanjuje doseg električnog automobila, ali najveća potrošnja traje relativno kratko. Nakon što se temperatura u kabini stabilizira, za njezino održavanje potrebno je znatno manje energije, pa nema razloga tijekom velikih ljetnih vrućina izbjegavati korištenje klimatizacije.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas