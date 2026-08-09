NAPUŠTENA KUĆA
Urušio se balkon u Rijeci, dvojica mladića završila u bolnici
Dvojica mladića ozlijeđena su u subotu navečer nakon što se urušio balkon stare napuštene kuće na Pećinama u Rijeci. Prema prvim informacijama, prošli su s lakšim ozljedama.
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Nesreća se dogodila oko 20.40 sati na Šetalištu XIII. divizije, u blizini hotela Jadran. Mladići su se nalazili na balkonu trošne vile kada se njegova konstrukcija iznenada odvojila od zgrade i urušila.
Prema informacijama s mjesta događaja, pod balkona praktički im je propao pod nogama, a tijekom pada na njih su se nastavili urušavati komadi betona i cigle.
Nakon dojave na teren su stigli policija, hitna pomoć i riječki vatrogasci. Vatrogasci su uz pomoć specijalizirane opreme uklanjali teške dijelove ruševina kako bi došli do mladića i izvukli ih.
Oronula vila napuštena godinama
Nakon što su oslobođeni iz ruševina, vidno potresene mladiće preuzeli su djelatnici Hitne medicinske pomoći te ih prevezli u KBC Rijeka radi zbrinjavanja ozljeda.
Policija bi tijekom nedjelje trebala obaviti očevid kojim će se pokušati utvrditi zbog čega je došlo do urušavanja balkona, javlja Jutarnji list.
Riječ je o vili u kojoj, prema dostupnim informacijama, već godinama nitko ne živi, no u napušteni objekt navodno često ulaze ljudi i ondje se okupljaju.
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