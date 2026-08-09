BIT ĆE I PLJUSKOVA
Hrvatska pod alarmom: Vraća se toplinski val, nebo će poprimiti žućkasti sjaj
Vrijeme nad Europom trenutačno je pod utjecajem polja visokog tlaka anticiklone te grebena toplog zraka afričkog porijekla. Duboka ciklona stracionira nad Atlantikom južno od Islanda. Na njezinoj prednjoj strani jako jugoistočno strujanje premješta topao suhi afrički zrak nad područje zapadne Europe
Nad zapadnim Pacifikom sjeverno od Ekvatora razvila su se tri uragana (nad Pacifikom se nazivaju tajfuni). Uragan Dolphin došao je do obale Kine, Chan Hom je na otvorenom moru Pacifika i kreće se prema obali Japana do koje bi trebao doći u utorak.
Kujira tajfun u nastanku i razvoju koji se iz ekvatorijalnog pojasa srednjeg Pacifika premješta prema sjeveru i sljedi putanju Chan Hona.
Utjecaj El Nina
Jačanjem El Nina uz obalu srednje Amerike površinske tople vode Pacifika premještaju se prema istoku i središnjem dijelu Pacifika te donose energiju za stvaranje snažnih tajfuna.
Zbog jačanja El Nina, tajfuni su se formirali dalje na istoku nego što je uobičajeno u godinama sa slabim El Ninom. Jak razvoj El Nina zasad se osjeća u atmosferi na Pacifiku, a njegov utjecaj na vrijeme u Europi počet će tek krajem jeseni i početkom zime.
Vrijeme nad Europom trenutačno je pod utjecajem polja visokog tlaka anticiklone
te grebena toplog zraka afričkog porijekla.
Nebo će dobiti žućkasti sjaj
Duboka ciklona stracionira nad Atlantikom južno od Islanda. Na njezinoj prednjoj strani jako jugoistočno strujanje premješta topao suhi afrički zrak nad područje zapadne Europe.
Vjetrovi nad Saharom podigli su velike količine pijeska u zrak i on u jugoistočnoj visinskoj struji dolazi nad Španjolsku, Portugal i Francusku, premještat će se sjeverno od Alpa, a nebo nad našim zapadnim krajevima u utorak i srijedu dobit će žućkasti sjaj.
Lokalni pljuskovi u Dalmaciji
Danas, uz obilje sunca, postupan porast temperature zraka i povratak toplinskog vala u unutrašnjosti. Po visini pritječu manje količine nestabilnog zraka te je poslijepodne moguć pojačani razvoja kumulusne naoblake.
Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i mahovitim udarima vjetra mogući su uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije te na planinskom lancu na granici s Bosnom i Hercegovinom. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati do umjerena bura s jakim fenskim efektom grijanja atmosfere.
Nastavlja se toplinski val
Meteoalarm je objavio žuto uzpozorenje na jaku do olujnu buru uz obalu od Kvarnera do juga Dalmacije. Oko podneva i poslijepodne vruće, mjestimice i vrlo vruće temperature zraka u unutrašnjosti od 31 do 34, a na Jadranu, uz maestral koji će nakon slabljenja bure zapuhati, poslijepodne maksimalne temperature zraka od 33 do 36 C.
Temperature mora su od 25 do 27 C, ultravioletni indeks je visok i vrlo visok.
Idući tjedan nastavak toplinskog vala uz crveni meteoalarm i upozorenje na visoke temperature zraka za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok ostatak zemlje, pod utjecajem porasta temperature, dolazi pod žuti alarm.
Stabilno i toplo vrijeme zadržat će se idučih 10 do 12 dana. Samo u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu bit će pojačanog razvoja dnevne naoblake uz rijetke poslijepodnevne pljuskove.
Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu u noći i jutro bura, a tijekom dana maestral.
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