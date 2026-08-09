Hrvatska pod alarmom: Vraća se toplinski val, nebo će poprimiti žućkasti sjaj

Meteoalarm je objavio žuto uzpozorenje na jaku do olujnu buru uz obalu od Kvarnera do juga Dalmacije. Oko podneva i poslijepodne vruće, mjestimice i vrlo vruće temperature zraka u unutrašnjosti od 31 do 34, a na Jadranu, uz maestral koji će nakon slabljenja bure zapuhati, poslijepodne maksimalne temperature zraka od 33 do 36 C.