Oglas

IVAN BRODIĆ

Hoćemo li energente ove zime plaćati skuplje? Evo što kaže stručnjak

author
N1 Info
|
14. ruj. 2026. 11:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Ivan Brodić, glavni urednik i suvlasnik portala Energypress. Razgovarali su o cijenama energenata i pripremama za novu jesen i zimu usred ratova koji bjesne u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Oglas

Teme
n1 tv video ivan brodić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ