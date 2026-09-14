IVAN BRODIĆ
Hoćemo li energente ove zime plaćati skuplje? Evo što kaže stručnjak
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Ivan Brodić, glavni urednik i suvlasnik portala Energypress. Razgovarali su o cijenama energenata i pripremama za novu jesen i zimu usred ratova koji bjesne u Ukrajini i na Bliskom istoku.
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SK
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prije 56 min.
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