GRADONAČELNIK PODNIO PRIJAVU
Otkriveno novo ilegalno odlagalište? U Otoku završila plastika i tekstil iz Italije
Nelegalni otpad uočen je i na području grada Otoka nedaleko Vinkovaca gdje su građani primjetili, kako tvrde, protuzakonito skladištenje otpadne plastike i otpadnog tekstila iz Italije i o tome obavijestili medije i nadležne institucije.
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O slučaju je obavješten Državni inspektorat, a o otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže kako je za dovoz nelegalnog otpada u Otok doznao iz medija, te je podnio prijavu policiji i nadležnim inspekcijskim službama.
Nadležne službe na odlagnje većih količina otpada na jedno privatno zemljište u Otoku upozorili su i građani Otoka.
Navodno, niti vlasnik zemljišta nije znao što se na njegovoj nekretnini događa.
O kojom je količinama riječ još je nepoznato.
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