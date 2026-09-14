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GRADONAČELNIK PODNIO PRIJAVU

Otkriveno novo ilegalno odlagalište? U Otoku završila plastika i tekstil iz Italije

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Hina
|
14. ruj. 2026. 11:54
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smeće
N1 Hrvatska / Ilustracija

Nelegalni otpad uočen je i na području grada Otoka nedaleko Vinkovaca gdje su građani primjetili, kako tvrde, protuzakonito skladištenje otpadne plastike i otpadnog tekstila iz Italije i o tome obavijestili medije i nadležne institucije.

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O slučaju je obavješten Državni inspektorat, a o otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže kako je za dovoz nelegalnog otpada u Otok doznao iz medija, te je podnio prijavu policiji i nadležnim inspekcijskim službama.

Nadležne službe na odlagnje većih količina otpada na jedno privatno zemljište u Otoku upozorili su i građani Otoka.

Navodno, niti vlasnik zemljišta nije znao što se na njegovoj nekretnini događa.

O kojom je količinama riječ još je nepoznato.

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