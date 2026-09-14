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PRIVREMENO NEDOSTUPNO

HAKOM na udaru: Ukradeni dokumenti iz sustava e-žalbe

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Hina
|
14. ruj. 2026. 11:47
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15.02.2022., Zagreb - Sve cesca pojava cyber kriminala i kradje osobnih podataka putem interneta. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunić/PIXSELL/ilustracija / Marko Lukunic/PIXSELL

HAKOM je u ponedjeljak objavio da je njihov informacijski sustav e-žalbe privremeno nedostupan zbog sigurnosnog incidenta tijekom kojeg su neovlašteno preuzeti podneseni zahtjevi za rješavanje sporova između operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i korisnika.

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"Sustav e-žalbe, koji je smješten na vanjskom poslužitelju, privremeno je nedostupan, a sve okolnosti incidenta još se utvrđuju", navode iz HAKOM-a (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti).

Prema dosad utvrđenim činjenicama, istaknuto je, neovlašteno su preuzeti dokumenti koji sadržavaju podnesene zahtjeve za rješavanje sporova između operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i korisnika u sustavu e-žalbe.

HAKOM napominje da je u tijeku detaljna analiza incidenta kojom se utvrđuje njegov konačan opseg, te da je o incidentu obavijestio nadležna tijela.

Slanje zahtjeva mejlom

Na upit Hine su naveli da za sada nemaju drugih informacija.

Preko svog weba prenose i poruku da, unatoč tome što je pristup sustavu e-žalbe onemogućen, korisnici i dalje mogu slati zahtjeve za rješavanje sporova na e-mail adresu [email protected].

Sustav e-žalbe HAKOM-a omogućuje online podnošenje zahtjeva za rješavanje spora s operatorima elektroničkih komunikacija (telekomima).

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Teme
cyber napad e-žalbe hakom kibernetički napad krađa dokumenata

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