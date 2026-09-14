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telefonska sjednica

Vlada objavila nove cijene goriva

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N1 Info
|
14. ruj. 2026. 11:13
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj su donesene uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva.

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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija i trošarina zadržane su na nepromijenjenoj razini.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1235 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,0945 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike, objavila je Vlada.

Uredba stupa na snagu 15. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

  • 1,73 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)
  • 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)
  • 1,40 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)
  • 1,38 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,05 EUR/kg)
  • 1,95 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,05 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

  • 1,93 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 2,16 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,49 EUR/l za plavi dizel
  • 1,49 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,19 EUR/kg za UNP za boce

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