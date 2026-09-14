Vatrogasac s Brača: "Požar je imao veliku brzinu i moć, u nekim trenucima ništa nismo mogli"

"Požar je bio jako zahtjevan i imao je veliku brzinu, moć i mi u nekim trenucima ništa nismo mogli osim odbijat ga od objekata i od sebe, koliko smo mogli. Hvala Bogu, prošlo je dobro, nema žrtava ni teško ozlijeđenih. Zadovoljni smo zbog toga, posebno iz razloga kako je to izgledalo prije dvije noći", rekao je Martinić pa dodao: