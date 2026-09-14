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NIKOLA MARTINIĆ

Vatrogasac s Brača: "Požar je imao veliku brzinu i moć, u nekim trenucima ništa nismo mogli"

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Hanan Nanić , Vanja Deželić
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14. ruj. 2026. 11:32
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Nikola Martinić
N1

Zapovjednik DVD-a Supetar i prvi čovjek bračkih vatrogasaca Nikola Martinić, u N1 Studiju uživo komentirao je našoj Hanan Nanić stanje na Braču nakon požara.

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Angažirano je oko 160 vatrogasaca i, kao Martinić, danima nisu spavali kako bi obuzdali vatrenu stihiju.

"Požar je bio jako zahtjevan i imao je veliku brzinu, moć i mi u nekim trenucima ništa nismo mogli osim odbijat ga od objekata i od sebe, koliko smo mogli. Hvala Bogu, prošlo je dobro, nema žrtava ni teško ozlijeđenih. Zadovoljni smo zbog toga, posebno iz razloga kako je to izgledalo prije dvije noći", rekao je Martinić pa dodao:

"Sanacija se mirno odrađuje, ali nema opuštanja."

Rekao je da se uzrok još ne zna, ali posljedice su poznate - šteta za objekte i prirodnu je ogromna.

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Teme
brač dvd supetar nikola martinić dragan vatrogasci

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