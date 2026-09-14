IMAJU JEDAN UVJET
Finska napravila važan korak prema Macronovom nuklearnom planu
Finska je odlučila pristupiti inicijativi o nuklearnom odvraćanju koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio europskim zemljama, objavile su u ponedjeljak dvije zemlje u zajedničkoj izjavi.
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Francuska je u ožujku ponudila europskim saveznicima veću suradnju u području nuklearnog odvraćanja.
„U sljedećih nekoliko mjeseci bit će osnovana skupina za upravljanje nuklearnim pitanjima kako bi se počela provoditi ova suradnja”, dodale su u izjavi Finska i Francuska.
Time se broj europskih zemalja koje su se pridružile francuskoj inicijativi povećao na deset, piše France presse.
Finski predsjednik Alexander Stubb na društvenoj mreži X ocijenio je da je francuska inicijativa „prije svega usmjerena na jačanje europske sigurnosti” i „sprječavanje eskalacija”, a da pritom ne treba zamijeniti „nuklearno odvraćanje NATO-a”.
„Za Finsku su NATO i Europska unija i dalje prioritetni okviri djelovanja”, dodao je, istaknuvši da njegova zemlja ne namjerava dopustiti stacioniranje nuklearnog oružja „na svom teritoriju u mirnodopsko vrijeme”.
The defence partnership between Finland and France is deepening.— Alexander Stubb (@alexstubb) September 14, 2026
Our cooperation took a significant step forward this summer when France announced its contribution of troops to NATO’s Forward Land Forces in Finland. Today, we took a new step forward as Finland joined the French… pic.twitter.com/6P2E6NqPyX
Objava je uslijedila u sklopu novog strateškog partnerstva između Francuske i Finske koje će poslijepodne u Helsinkiju potpisati ministri vanjskih poslova dviju zemalja.
U govoru održanom početkom ožujka u strateškoj pomorskoj bazi Île Longue kod Bresta Emmanuel Macron ažurirao je francusku doktrinu nuklearnog odvraćanja.
Ideja je proširiti francusko odvraćanje na europske saveznike, među ostalim kroz zajedničke vježbe i potencijalno privremeno raspoređivanje dijelova francuskih nuklearnih snaga izvan Francuske, uz zadržavanje nacionalne kontrole nad nuklearnim oružjem.
U početku je u novu doktrinu bilo uključeno osam zemalja: Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Poljska, Nizozemska, Belgija, Grčka, Švedska i Danska. U svibnju im se pridružila Norveška.
Velika Britanija jedina je europska zemlja uz Francusku koja posjeduje nuklearno oružje.
Inicijativa o odvraćanju ne ide toliko daleko da bi nudila formalni nuklearni kišobran kakav pružaju Sjedinjene Države.
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