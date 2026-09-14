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IMAJU JEDAN UVJET

Finska napravila važan korak prema Macronovom nuklearnom planu

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Hina
|
14. ruj. 2026. 11:46
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Rusija nuklearno oružje
HANDOUT / AFP / Ilustracija

Finska je odlučila pristupiti inicijativi o nuklearnom odvraćanju koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio europskim zemljama, objavile su u ponedjeljak dvije zemlje u zajedničkoj izjavi.

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Francuska je u ožujku ponudila europskim saveznicima veću suradnju u području nuklearnog odvraćanja.

„U sljedećih nekoliko mjeseci bit će osnovana skupina za upravljanje nuklearnim pitanjima kako bi se počela provoditi ova suradnja”, dodale su u izjavi Finska i Francuska.

Time se broj europskih zemalja koje su se pridružile francuskoj inicijativi povećao na deset, piše France presse.

Finski predsjednik Alexander Stubb na društvenoj mreži X ocijenio je da je francuska inicijativa „prije svega usmjerena na jačanje europske sigurnosti” i „sprječavanje eskalacija”, a da pritom ne treba zamijeniti „nuklearno odvraćanje NATO-a”.

„Za Finsku su NATO i Europska unija i dalje prioritetni okviri djelovanja”, dodao je, istaknuvši da njegova zemlja ne namjerava dopustiti stacioniranje nuklearnog oružja „na svom teritoriju u mirnodopsko vrijeme”.

Objava je uslijedila u sklopu novog strateškog partnerstva između Francuske i Finske koje će poslijepodne u Helsinkiju potpisati ministri vanjskih poslova dviju zemalja.

U govoru održanom početkom ožujka u strateškoj pomorskoj bazi Île Longue kod Bresta Emmanuel Macron ažurirao je francusku doktrinu nuklearnog odvraćanja.

Ideja je proširiti francusko odvraćanje na europske saveznike, među ostalim kroz zajedničke vježbe i potencijalno privremeno raspoređivanje dijelova francuskih nuklearnih snaga izvan Francuske, uz zadržavanje nacionalne kontrole nad nuklearnim oružjem.

U početku je u novu doktrinu bilo uključeno osam zemalja: Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Poljska, Nizozemska, Belgija, Grčka, Švedska i Danska. U svibnju im se pridružila Norveška.

Velika Britanija jedina je europska zemlja uz Francusku koja posjeduje nuklearno oružje.

Inicijativa o odvraćanju ne ide toliko daleko da bi nudila formalni nuklearni kišobran kakav pružaju Sjedinjene Države.

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