NEOBIČNA POŠILJKA
Gadafijeva glava na ecstasyju: Policija zaplijenila desetke tisuća bizarnih tableta
Libijske vlasti zaplijenile su pošiljku s desecima tisuća tableta ecstasyja, od kojih je svaka imala lik svrgnutog vođe Moamera Gadafija, a droga je prokrijumčarena iz Europe, priopćili su sigurnosni dužnosnici.
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Na fotografijama koje je objavila sigurnosna agencija u Tripoliju vide se vreće sa smeđim tabletama oblikovanima poput Gadafijeve glave i ramena, s utisnutim crtama njegova prepoznatljiva lica i odjeće.
Drugs bearing #Gaddafi’s photo seized en route from Europe to #Libya https://t.co/Mxk60dbbvc pic.twitter.com/AiUkuK1jbO— The Libya Observer (@Lyobserver) September 13, 2026
Libija je postala važno regionalno tranzitno središte za sintetičke droge i druge narkotike namijenjene lokalnim korisnicima te drugim dijelovima Sjeverne Afrike i šireg kontinenta, navodi se u izvješću Ujedinjenih naroda objavljenom u siječnju.
Krijumčarske skupine iskorištavaju kaotično stanje u zemlji od 2011. godine, navodi se u izvješću Ureda UN-a za droge i kriminal. Gadafi je te godine svrgnut nakon čega je Libija ušla u dugotrajno razdoblje unutarnjih sukoba i podjela.
Tablete su stigle u jednu libijsku luku preko jedne europske zemlje, priopćila je agencija Al Rada za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, sigurnosno tijelo pri Predsjedničkom vijeću sa sjedištem u Tripoliju, ne navodeći o kojoj je zemlji ni kojoj luci riječ.
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