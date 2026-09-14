Oglas

OTVORENO PISMO

Građanska inicijativa: "Status njegovatelja mora se definirati posebnim pravilnikom"

author
Hina
|
14. ruj. 2026. 11:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
njegovatelji
N1

Građanska inicijativa Pomozimo djeci s invaliditetom uputila je otvoreno pismo Vladi i resornom ministarstvu u kojem traže da se status njegovatelja jasno i precizno definira posebnim pravilnikom.

Oglas

Njegovatelj nije samo korisnik socijalne potpore. On je osoba koja svakodnevno, kontinuirano i odgovorno pruža pomoć i njegu osobi s najtežim stupnjem invaliditeta. Zato status njegovatelja ne smije biti vezan uz socijalnu osnovicu, ističu u pismu.

Posebno je, kažu, potrebno urediti položaj obitelji u kojima živi više osoba s invaliditetom, a za njihovu svakodnevnu skrb zadužen je jedan njegovatelj.

Pravilnikom je potrebno jasno definirati status njegovatelja kao posebno pravo, kriterije za ostvarivanje i trajanje statusa, prava i obveze njegovatelja, pravo na bolovanje i godišnji odmor, pravo na zamjenskog njegovatelja tijekom bolovanja i godišnjeg odmora, te kontinuitet skrbi za osobe s invaliditetom, navode u pismu.

Status njegovatelja ne smije biti socijalna kategorija, to je status koji proizlazi iz stvarne potrebe za svakodnevnom njegom i odgovornosti koju njegovatelj preuzima, poručuje Građanska inicijativa Pomozimo djeci s invaliditetom.

Od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike hitno i jasno traže normativno uređenje statusa njegovatelja, kao zasebnog prava, uz jasno propisane uvjete, prava i obveze.

Teme
invalidi mirovinski sustav njegovatelji socijalna politika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ