OTVORENO PISMO
Građanska inicijativa: "Status njegovatelja mora se definirati posebnim pravilnikom"
Građanska inicijativa Pomozimo djeci s invaliditetom uputila je otvoreno pismo Vladi i resornom ministarstvu u kojem traže da se status njegovatelja jasno i precizno definira posebnim pravilnikom.
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Njegovatelj nije samo korisnik socijalne potpore. On je osoba koja svakodnevno, kontinuirano i odgovorno pruža pomoć i njegu osobi s najtežim stupnjem invaliditeta. Zato status njegovatelja ne smije biti vezan uz socijalnu osnovicu, ističu u pismu.
Posebno je, kažu, potrebno urediti položaj obitelji u kojima živi više osoba s invaliditetom, a za njihovu svakodnevnu skrb zadužen je jedan njegovatelj.
Pravilnikom je potrebno jasno definirati status njegovatelja kao posebno pravo, kriterije za ostvarivanje i trajanje statusa, prava i obveze njegovatelja, pravo na bolovanje i godišnji odmor, pravo na zamjenskog njegovatelja tijekom bolovanja i godišnjeg odmora, te kontinuitet skrbi za osobe s invaliditetom, navode u pismu.
Status njegovatelja ne smije biti socijalna kategorija, to je status koji proizlazi iz stvarne potrebe za svakodnevnom njegom i odgovornosti koju njegovatelj preuzima, poručuje Građanska inicijativa Pomozimo djeci s invaliditetom.
Od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike hitno i jasno traže normativno uređenje statusa njegovatelja, kao zasebnog prava, uz jasno propisane uvjete, prava i obveze.
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