BIVŠI PREDSJEDNIK
Ivo Josipović: Otišao bih u Pariz na mimohod, ali predsjednik je imao pravo reći da ne želi
N1 Hrvatska
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08. srp. 2026. 17:31
| Novi dan
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Bivši hrvatski predsjednik i pravnik Ivo Josipović gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao mimohod u Parizu i neslaganje između predsjednika i premijera.
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