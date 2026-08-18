NA POTEZU JE JANDROKOVIĆ
Milanović prekinuo ljetnu stanku Sabora: Evo kakva je sad procedura
Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora, čime je odlučio prekinuti saborsku ljetnu stanku. Zahtjev je uputio predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, pozivajući se na ovlasti koje mu daje Ustav.
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Hrvatski sabor redovito zasjeda od 15. siječnja do 15. srpnja te od 15. rujna do 15. prosinca, no Ustav predviđa mogućnost sazivanja izvanredne sjednice. Takvo zasjedanje mogu zatražiti predsjednik Republike, Vlada ili većina saborskih zastupnika, a može ga sazvati i predsjednik Sabora nakon što pribavi mišljenje klubova zastupnika.
Milanovićev potez uslijedio je nakon što je dan ranije u Gospiću propala sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, sazvana zbog ekološke katastrofe i problema s nezakonito odloženim otpadom u Lici.
Jandroković mora sazvati sjednicu u roku od osam dana
Prema Poslovniku Hrvatskoga sabora, nakon što predsjednik Republike kao ovlašteni predlagatelj podnese zahtjev za izvanredno zasjedanje, predsjednik Sabora dužan je sjednicu sazvati u roku od osam dana od primitka zahtjeva.
Milanović je Jandrokoviću dostavio i dnevni red s četiri zaključka o kojima bi zastupnici trebali raspravljati. Prema poslovničkoj proceduri, predsjednik Sabora ne može mijenjati, odbiti niti nadopunjavati teme koje je predsjednik Republike naveo u zahtjevu za izvanredno zasjedanje.
Ovo nije prvi put da Milanović koristi tu ustavnu ovlast. Izvanredno zasjedanje Sabora zatražio je i u srpnju 2023. godine, tada na inicijativu oporbe. Zastupnici su tada tijekom ljetne stanke raspravljali o aferi "plin za cent“ i bijelom štrajku u pravosuđu.
Za održavanje sjednice potrebno najmanje 76 zastupnika
Iako Milanović može zahtijevati sazivanje Sabora i odrediti teme o kojima će se raspravljati, za donošenje odluka potreban je kvorum.
Na sjednici mora biti prisutna većina svih saborskih zastupnika, odnosno najmanje njih 76. Ako se dovoljan broj zastupnika ne pojavi ili zastupnici napuste sjednicu i time sruše kvorum, sjednica bi morala biti prekinuta, piše Andreja Žapčić za Dnevnik.hr.
Ako kvorum bude osiguran, zastupnici će raspravljati i glasati o predloženim zaključcima. Milanović tako može nametnuti temu saborske rasprave, ali ne i njezin ishod.
Budući da HDZ s partnerima ima parlamentarnu većinu, vladajući zastupnici mogu odbiti zaključke koje je predsjednik Republike predložio.
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