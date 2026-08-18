ZADRŽALI GA ZA POLICIJU
Drama u parku u Prečkom: Šokantno ponašanje 82-godišnjaka spriječili građani
Zagrebačka policija uhitila je 82-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je masturbirao pred maloljetnom djecom u parku u Prečkom. Muškarca su do dolaska policije na mjestu događaja zadržali građani.
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Incident se dogodio u srijedu, 12. kolovoza, u večernjim satima. Građani koji su se zatekli u parku primijetili su muškarca kako se neprimjereno ponaša pred djecom te su o svemu obavijestili policiju.
Dio građana događaj je snimio, a snimka je naknadno objavljena i u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Prečkog.
Prema informacijama zagrebačke policije, dojava je zaprimljena oko 19:50 sati. Svjedoci događaja u međuvremenu su zadržali muškarca kako se ne bi udaljio prije dolaska policijskih službenika.
Policija je u park stigla oko 20:25 sati, nakon čega je muškarac uhićen i odveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, javlja Dnevnik.hr.
Predan pritvorskom nadzorniku
Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila identitet 82-godišnjaka te osnovanu sumnju da je počinio kazneno djelo.
Nakon završetka kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
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