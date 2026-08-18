Oglas

ZADRŽALI GA ZA POLICIJU

Drama u parku u Prečkom: Šokantno ponašanje 82-godišnjaka spriječili građani

author
N1 Info
|
18. kol. 2026. 13:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Zagrebačka policija uhitila je 82-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je masturbirao pred maloljetnom djecom u parku u Prečkom. Muškarca su do dolaska policije na mjestu događaja zadržali građani.

Oglas

Incident se dogodio u srijedu, 12. kolovoza, u večernjim satima. Građani koji su se zatekli u parku primijetili su muškarca kako se neprimjereno ponaša pred djecom te su o svemu obavijestili policiju.

Dio građana događaj je snimio, a snimka je naknadno objavljena i u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Prečkog.

Prema informacijama zagrebačke policije, dojava je zaprimljena oko 19:50 sati. Svjedoci događaja u međuvremenu su zadržali muškarca kako se ne bi udaljio prije dolaska policijskih službenika.

Policija je u park stigla oko 20:25 sati, nakon čega je muškarac uhićen i odveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, javlja Dnevnik.hr.

Predan pritvorskom nadzorniku

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila identitet 82-godišnjaka te osnovanu sumnju da je počinio kazneno djelo.

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Pročitajte još

Teme
građanska akcija pedofili pedofilija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ