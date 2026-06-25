Gradonačelnik Koprivnice
Jakšić o antiinflacijskom paketu mjera: "Selo gori, a Vlada se češlja"
Gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić bio je gost Novog dana kod Hanan Nanić gdje je komentirao niz aktualnih tema. Na početku se osvrnuo na izbor ustavnih sudaca.
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