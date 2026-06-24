"Taktika opozicije?"
Malenica: Nisam optimističan oko daljnjih pregovora i izbora sudaca Ustavnog suda. Oporba ga i dalje svjesno blokira!
Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica (HDZ) o izboru ustavnih sudaca razgovarao je s našom Katarinom Plantak.
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23. lip.|
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