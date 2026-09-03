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AKTIVIST IZ LIKE ZA N1

Mihael Podnar: Premijer očito ne razumije male ljude i kako oni žive. Volio bih da se ispričao...

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N1 Hrvatska
|
03. ruj. 2026. 10:39
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Mihael Podnar, 25-godišnji mladić koji je zbog opasnog otpada prošle godine organizirao prosvjed "Spasimo Gospić", gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića i komentirao situaciju ilegalnih odlagališta na područnju njegovog grada i Ličko-senjske županije.

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Teme
mihael podnar n1tv novi dan video

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