Mihael Podnar: Premijer očito ne razumije male ljude i kako oni žive. Volio bih da se ispričao...

Mihael Podnar, 25-godišnji mladić koji je zbog opasnog otpada prošle godine organizirao prosvjed "Spasimo Gospić", gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića i komentirao situaciju ilegalnih odlagališta na područnju njegovog grada i Ličko-senjske županije.

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