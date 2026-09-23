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REAGIRALA POLICIJA

Drama u Rijeci: Poljak helikopterom letio vrlo blizu hotela

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Hina
|
23. ruj. 2026. 16:50
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Bel 212, helikopter
JUAN MABROMATA / AFP / ilustracija

Poljski državljanin je helikopterom protupropisno nadlijetao Volosko i hotelski kompleks Hilton u Rijeci te se u nekoliko navrata nalazio vrlo blizu kompleksa zbog čega je u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestila je primorsko-goranska policija.

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Kriminalističko istraživanje provode policijski službenici 1. policijske postaje Rijeka zbog sumnje da su počinjena kažnjiva djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa.

Poljski državljanin se u razdoblju između 12:40 i 14:40 sati, upravljajući civilnim helikopterom nad Kvarnerom u nekoliko naleta nalazio vrlo blizu hotelskog kompleksa na području Costabele u Rijeci, kao i Voloskog kod Opatije.

Helikopter je prizemljen u zračnoj luci na Grobničkom polju, a u istraživanju policija surađuje s nadležnom Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo, navodi policija.

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Teme
helikopter hilton policija rijeka

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