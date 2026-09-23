DIPLOMARSKI PREGOVORI
Rubio i Lavrov se sastali u New Yorku: Nisu željeli otkriti o čemu su razgovarali
Američki šef diplomacije Marco Rubio sastao se sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku, u trenutku kada Sjedinjene Države ne uspijevaju okončati rat u Ukrajini unatoč nastavku diplomatskih pregovora.
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Sastanak se održao istoga dana kada pred UN-om govori ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Rubio i Lavrov razgovarali su u jednom velikom hotelu u New Yorku i nisu odgovarali na pitanja novinara, posebice ona o mogućnosti proglašenja moratorija na napade na energetska postrojenja.
Novi ruski napadi u Ukrajini na civilnu prometnu infrastrukturu, usmjereni u srijedu na benzinske crpke, pomorski promet i željeznicu, odnijeli su najmanje dva života, izvijestile su vlasti.
Kijev i Washington žele da ruski rat protiv Ukrajine prestane "prije zime", stoji u priopćenju ukrajinskog predsjednika objavljenom u utorak na marginama Opće skupštine UN-a.
"I Sjedinjene Države i Ukrajina žele da ovaj apsurdni rat koji vodi Rusija završi prije zime", piše Volodimir Zelenski, dodajući da je s predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o "mjerama deeskalacije koje bi mogle utrti put diplomaciji".
Tijekom konferencije za novinare, ukrajinski čelnik izjavio je kako je američkog predsjednika izvijestio o svojoj namjeri da obustavi napade na ruska energetska postrojenja pod uvjetom da Moskva učini isto.
S američkim predsjednikom "razgovarali smo o energetskom moratoriju", izjavio je u utorak ukrajinski predsjednik.
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