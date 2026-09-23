nakon neuspješnih pregovora
I iz Gradske plinare Zagreb - Distribucija najavili štrajk
Udruga radničkih sindikata Hrvatske poručila je kako njezini radnici, nakon neuspješnih kolektivnih pregovora, organiziraju štrajk.
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"U cilju pravodobnog i transparentnog informiranja javnosti, Udruga radničkih sindikata Hrvatske (URSH) obavještava kako je postupak mirenja u kolektivnom radnom sporu između Uprave Gradske plinare Zagreb – Distribucija d.o.o. i Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske završen bez postizanja sporazuma", poručili su iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske.
"Slijedom neuspješno okončanih kolektivnih pregovora I postupka mirenja, Sindikati su pokrenuli aktivnosti vezane uz organiziranje štrajka, u skladu s propisanim postupkom i zakonskim ovlastima sindikata.
O svim daljnjim aktivnostima, odlukama i koracima Sindikata vezanim uz organiziranje i provedbu štrajka javnost i predstavnici medija bit će pravodobno obaviješteni", dodaje se.
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