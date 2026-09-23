Oglas

nakon neuspješnih pregovora

I iz Gradske plinare Zagreb - Distribucija najavili štrajk

author
Hina
|
23. ruj. 2026. 16:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Opskrba (GPZO) nastale su velike guzve gradjana koji zele ostati njihovi korisnici i na vrijeme do roka koji istjece 23. rujna, zatraziti ostanak u GPZO-u te plin placati 10 centi jeftinije po megavatsatu
Neva Zganec/PIXSELL

Udruga radničkih sindikata Hrvatske poručila je kako njezini radnici, nakon neuspješnih kolektivnih pregovora, organiziraju štrajk.

Oglas

"U cilju pravodobnog i transparentnog informiranja javnosti, Udruga radničkih sindikata Hrvatske (URSH) obavještava kako je postupak mirenja u kolektivnom radnom sporu između Uprave Gradske plinare Zagreb – Distribucija d.o.o. i Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske završen bez postizanja sporazuma", poručili su iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

"Slijedom neuspješno okončanih kolektivnih pregovora I postupka mirenja, Sindikati su pokrenuli aktivnosti vezane uz organiziranje štrajka, u skladu s propisanim postupkom i zakonskim ovlastima sindikata.

O svim daljnjim aktivnostima, odlukama i koracima Sindikata vezanim uz organiziranje i provedbu štrajka javnost i predstavnici medija bit će pravodobno obaviješteni", dodaje se.

Teme
gradska plinara zagreb kolektivni pregovori mirenje sindikati štrajk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ