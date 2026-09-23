I iz Gradske plinare Zagreb - Distribucija najavili štrajk

"U cilju pravodobnog i transparentnog informiranja javnosti, Udruga radničkih sindikata Hrvatske (URSH) obavještava kako je postupak mirenja u kolektivnom radnom sporu između Uprave Gradske plinare Zagreb – Distribucija d.o.o. i Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske završen bez postizanja sporazuma", poručili su iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske.