JASAN STAV
Miro Bulj podržao Milanovića: Hrvatski časnik i vojnik ne treba biti na mimohodu u Parizu
N1 Hrvatska
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03. srp. 2026. 11:27
| Novi dan
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Mostov saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, u Novom danu s Ninom Kljenak, usprotivio se slanju pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.
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