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JASAN STAV

Miro Bulj podržao Milanovića: Hrvatski časnik i vojnik ne treba biti na mimohodu u Parizu

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N1 Hrvatska
|
03. srp. 2026. 11:27
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Mostov saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, u Novom danu s Ninom Kljenak, usprotivio se slanju pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.

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Teme
mimohod u parizu miro bulj n1 gosti n1tv novi dan video

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