Zbog rekordnih temperatura krumpiri se kuhaju - u zemlji: "Ovo nisam nikad vidio"

Ilustracija: Matt Benson on Unsplash

Ekstremni toplinski val pogodio je i dijelove istočne Azije. U Južnoj Koreji temperatura je dosegnula rekordnih 42,5 °C, stradali su usjevi i više od 900.000 životinja, dok su Japan i Hong Kong također zabilježili temperaturne rekorde.

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Posljedice nezapamćenih vrućina posebno teško osjećaju poljoprivrednici u Južnoj Koreji. U okrugu Yanggu krumpiri su nakon samo nekoliko dana ekstremnih temperatura postali mekani i počeli se raspadati.

"Izgledaju kao kuhani krumpiri. Nije riječ samo o jednom ili dva polja", rekao je poljoprivrednik Lee Sang-hyuk.

Južnokorejski grad Yangsan 2. kolovoza izmjerio je 42,5 °C, najvišu temperaturu u zemlji otkako postoje moderna mjerenja. Vrućine su povezane s najmanje 31 smrtnim slučajem, dok je uginulo više od 900.000 grla stoke i 1,4 milijuna uzgojenih riba, piše Guardian.

Rekordi i u Japanu i Hong Kongu

U Japanu su temperature na više lokacija prelazile 40 °C. Zemlja je prvi put proglasila tzv. "okrutno vrući dan", novu kategoriju za temperature iznad 40 °C. U zoološkom vrtu u Tokiju od sumnje na toplinski udar uginula su tri lava.

U Hong Kongu je izmjereno 36,9 °C, najviše otkako se službena mjerenja provode, odnosno od 1884. godine.

Znanstvenici upozoravaju da ovakvi ekstremi nisu slučajnost. Prema istraživanju japanskog Weather Attribution Centrea, toplinski val kakav je pogodio Japan bio bi gotovo nemoguć bez utjecaja globalnog zatopljenja.

Poljoprivrednici ostaju bez prihoda

U Gwangjuu je proizvođač lubenica Hong Kyung-hee izgubio usjev koji je samo nekoliko dana ranije izgledao potpuno zdravo.

"U svojih 50 godina bavljenja poljoprivredom ovo nikad nisam vidio", rekao je.

Sličan problem imaju i proizvođači jagoda, a dio štete nije pokriven osiguranjem jer se južnokorejski sustav odnosi samo na određene kulture, metode uzgoja i regije.

Ekstremne vrućine pogodile su i Kinu, gdje je u Xinjiangu zabilježeno čak 50 °C, te Sjevernu Koreju, gdje su zabilježene tropske noći s temperaturama iznad 25 °C.

Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se Azija između 1991. i 2025. zagrijavala približno dvostruko brže nego tijekom prethodna tri desetljeća.

Stručnjaci očekuju da će toplinski valovi postajati sve češći i intenzivniji, zbog čega su, uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, nužne i ozbiljne mjere prilagodbe klimatskim promjenama.