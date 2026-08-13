Možemo! iz osam gradova: "Gospić nije izoliran slučaj". Traže hitnu sanaciju odlagališta i izvanredne izbore

Josip Mikacic/PIXSELL

Stranka Možemo! održala je u četvrtak konferencije za novinare u osam gradova i općina diljem Hrvatske, s kojih je upozorila da slučaj ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije izoliran problem. Zatražili su hitnu sanaciju ugroženih lokacija, izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora i raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.

Podijeli

Oglas

Konferencije su održane uoči sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja bi se u petak trebala održati u Gospiću, a predstavnici stranke govorili su u Poznanovcu, Gospiću, Varaždinu, Karlovcu, Rijeci, Samoboru, Benkovcu i Splitu.

Iz Možemo! tvrde da slučaj Gospića pokazuje da u Hrvatskoj ne postoji učinkovit sustav nadzora i kontrole otpada te da postojeći sustav gospodarenja otpadom ne pruža dovoljnu zaštitu građanima.

Benčić: Hrvatska je postala meka za ekološki kriminal

U Poznanovcu su koordinatorica Možemo! Sandra Benčić i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorili na, kako tvrde, slab nadzor nad otpadom i neadekvatna financijska jamstva.

Benčić je odgovornost pripisala Vladi i HDZ-u, tvrdeći da se odgovornost pokušava prebaciti na niže razine vlasti. Navela je i podatak prema kojem je količina otpada uvezenog u Hrvatsku od 2015. do 2024. porasla s 2505 na 146.333 tone.

Zatražila je sanaciju svih ugroženih lokacija, strožu kontrolu otpada koji ulazi u zemlju i uspostavljanje novog sustava gospodarenja otpadom.

Hajdaš Dončić poručio je da građanima treba konkretan odgovor o tome tko će, kada i na koji način sanirati otpad. Podržao je i zahtjeve za izvanrednom sjednicom Sabora i izborima.

Predstavku građana Gospića šalju u Europski parlament

U Gospiću su Gordan Bosanac, Dalija Orešković i Ivan Starčević zatražili hitnu sanaciju odlagališta PPK Velebit.

Bosanac je najavio da će predstavku građana Gospića uputiti u žurnu proceduru Europskog parlamenta, poručivši da Hrvatska ne smije postati odlagalište opasnog otpada unutar Europske unije.

Orešković je upozorila da "voda ne poznaje granice“, dok je Starčević istaknuo zabrinutost stanovnika zbog mogućih posljedica onečišćenja i straha za zdravlje.

Od Varaždina i Karlovca do Rijeke i Samobora

U Varaždinu je Dubravka Novak upozorila na slučaj Mundus i oko 5000 tona nezakonito skladištenog otpada. Zatražila je ispitivanje tla i podzemnih voda nakon uklanjanja otpada, izmjene propisa i financijska jamstva koja bi odgovarala stvarnim troškovima sanacije.

Predstavnici Možemo! u Karlovcu upozorili su na probleme s kvalitetom vode, ilegalnim odlagalištima i onečišćenjem rijeka. Posebno su istaknuli moguće rizike povezane s Centrom za gospodarenje otpadom Babina Gora.

N1/Katarina Plantak

U Rijeci su Morena Lekan i Orjen Petković upozorili na niz problematičnih lokacija u Primorsko-goranskoj županiji, od Sovjaka do ilegalnih odlagališta u šumama, napuštenim kamenolomima i Gorskom kotaru.

"Ono što se događa u Gospiću nije 'ne-tema'. Onečišćeno tlo, strah građana za zdravlje i budućnost naših gradova nisu ne-tema“, poručila je Lekan.

U Samoboru su Renata Ivanović i Vildana Botonjić upozorile na više od 20.000 tona otpada na ilegalnom odlagalištu u Pavučnjaku te na probleme u Kosnici, Zaprešiću i drugim dijelovima Zagrebačke županije. Traže sanaciju, mjerenje kvalitete zraka te analize tla i vode uz javnu objavu rezultata.

Upozorenja i iz Benkovca i Splita

Predstavnici stranke u Benkovcu zatražili su objavu podataka o kvaliteti tla, količinama i podrijetlu otpada. Najavili su i angažiranje stručnjaka i neovisnih laboratorija.

Upozorili su na probleme u Šepurinama, Biljanima Donjim, Diklu i Kistanjama, kao i na lokaciju Kljakovica kod Obrovca u blizini Zrmanje.

U Splitu je Marinko Biškić upozorio na dugotrajne ekološke probleme na području Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je izdvojio sanaciju troske u Dugom Ratu, posljedice azbesta u Vranjicu, skladištenje troske u Sjevernoj luci te ilegalna odlagališta na području Solina, Kaštela, Sitnog Gornjeg i okolice Omiša.

Zajednička poruka s osam konferencija, navode iz Možemo!, jest zahtjev za hitnom sanacijom Gospića, Benkovca i drugih ekoloških crnih točaka te jačanjem sustava kontrole i gospodarenja otpadom. Politički dio njihovih zahtjeva uključuje sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora i raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.