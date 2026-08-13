ISKRCAVALI IH IZ KAMIONA
Velika policijska akcija u blizini Bregane: Uhićeni krijumčari, pronađeno gotovo 100 migranata
Slovenska policija u dva je odvojena slučaja na području Drnovega zaustavila dvojicu osumnjičenih krijumčara te pronašla ukupno 97 stranih državljana koji su nedopušteno ušli u Sloveniju.
Oglas
Novomeška policija na Obrežju je u srijedu uhitila 37-godišnjeg državljanina Srbije koji je kamionom u Sloveniju nedopušteno prevezao gotovo stotinu stranih državljana, izvijestila je Policijska uprava Novo Mesto, prenosi 24ur.
Policija je nešto prije 7 sati zaprimila dojavu građanina da je na području Drnovega vidio više osoba kako izlaze iz teretnog vozila, nakon čega je vozač nastavio vožnju. Policajci su potom na Obrežju pronašli kamion srbijanskih registarskih oznaka i uhitili 37-godišnjeg vozača. Vozilo, u kojem je bio teret pšenice, također je oduzeto.
Na širem području Drnovega policija je pronašla i uhitila 69 državljana Bangladeša, 28 državljana Pakistana, jednog državljanina Gane i jednog državljanina Nepala.
Osumnjičeni krijumčar bit će uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela nedopuštenog prelaska granice ili teritorija države doveden pred istražnog suca. Strani državljani koji su skriveni u teretnom vozilu nedopušteno ušli u Sloveniju u postupku su izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, pojasnila je policija.
U poslijepodnevnim satima policija je na području Drnovega pronašla još jednog osumnjičenog krijumčara. Riječ je o 27-godišnjem državljaninu Slovačke koji je u kombiju prevozio 27 stranih državljana koji su nedopušteno ušli u Sloveniju.
Policija je muškarca uhitila i oduzela mu kombi, a protiv njega će također podnijeti kaznenu prijavu. Policijski postupak prema 25 državljana Egipta, jednom državljaninu Turske i jednom državljaninu Rusije još nije završen, dodali su iz policije.
Policija je zahvalila građanima koji su svojom pozornošću i pravodobnim obavještavanjem značajno pridonijeli uspješnom provođenju policijskih postupaka. Građane su pozvali da ih odmah obavijeste o sumnjivim okolnostima jer je, kako su istaknuli, "suradnja javnosti u osiguravanju sigurnosti i otkrivanju kaznenih djela od iznimne važnosti".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas