Velika policijska akcija u blizini Bregane: Uhićeni krijumčari, pronađeno gotovo 100 migranata

Policija je nešto prije 7 sati zaprimila dojavu građanina da je na području Drnovega vidio više osoba kako izlaze iz teretnog vozila, nakon čega je vozač nastavio vožnju. Policajci su potom na Obrežju pronašli kamion srbijanskih registarskih oznaka i uhitili 37-godišnjeg vozača. Vozilo, u kojem je bio teret pšenice, također je oduzeto.