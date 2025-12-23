EKONOMSKI STRUČNJAK
Neven Vidaković: "Da narod nije sretan, ne bi Plenković triput dobio izbore"
N1 Hrvatska
|
23. pro. 2025. 12:41
| Novi dan
|
0komentara
Gost Tihomira Ladišića u Novom danu N1 televizije bio je ekonomski stručnjak Neven Vidaković. Osvrnuo se na najvažnije ekonomske događaje u Hrvatskoj i svijetu ove godine.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 56 min.
Najnovije
Oglas
Oglas