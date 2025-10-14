Odvjetnik za N1
Nobilo: Predsjednik Ustavnog suda će se morati izuzeti iz svake odluke o Mađarskoj
14. lis. 2025. 11:26
Ukrajina je raspisala tjeralicu za Matiasom Zubakom zbog ugovora o isporuci oružja Ukrajini. Kako su nestali milijuni eura i kako je u istragu uključeno hrvatsko pravosuđe u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio je odvjetnik Matiasa i Zvonka Zubaka Anto Nobilo.
