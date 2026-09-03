ANALITIČAR IZ KATARA
Omar Ashour: Resursi SAD-a ne odgovaraju visokim ciljevima za rat protiv Irana
N1 Hrvatska
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03. ruj. 2026. 11:01
| Novi dan
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Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je vanjskopolitički analitičar i profesor sigurnosti na Institutu za postdiplomske studije u Dohi, Omar Ashour, s kojim je razgovarao o situaciji u Hormuškom tjesnacu i nastavku rata između SAD-a i Irana.
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