zajam Ukrajini

Palokaj: Produbljuju se podjele unutar EU-a. Mađarska više nije sama kao 'trojanski konj'

author
N1 Hrvatska
|
19. pro. 2025. 13:20

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Augustin Palokaj, dopisnik Jutarnjeg lista iz Bruxellesa. Razgovarali su o EU summitu u Bruxellesu, ruskim zamrznutim sredstvima i planu Europske unije za novi veliki zajam Ukrajini.

