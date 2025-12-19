zajam Ukrajini
Palokaj: Produbljuju se podjele unutar EU-a. Mađarska više nije sama kao 'trojanski konj'
N1 Hrvatska
|
19. pro. 2025. 13:20
| Novi dan
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Augustin Palokaj, dopisnik Jutarnjeg lista iz Bruxellesa. Razgovarali su o EU summitu u Bruxellesu, ruskim zamrznutim sredstvima i planu Europske unije za novi veliki zajam Ukrajini.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas