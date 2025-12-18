Oglas

Kekin o odluci Ustavnog suda:

"Piletić je odavno trebao ponuditi ostavku. Za početak, treba se ispričati svima koje je nazvao ulicom"

author
N1 Info
|
18. pro. 2025. 11:23

Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin bila je gošća Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o odluci Ustavnog suda koji je usvojio ogromnu većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

Oglas

Teme
N1TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ