goruća tema
Plenković od Hrebaka tražio da zbrine dio otpada? 'Bilo je dosta žustro, ali Bjelovar nije odgovoran za tuđe propuste'
Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak govorio je u Novom danu o burnom početku nove sjednice Sabora. Osvrnuo se i na goruću temu u Hrvatskoj - otpad.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1 h
Najnovije
Oglas
Oglas