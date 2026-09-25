Lana Šiljeg
Poduzetnici najavili prosvjed. "Mi nismo državni bankomat"
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Lana Šiljeg iz udruge Glas poduzetnika. Razgovarale su o otporu malih poduzetnika prema vladinim potezima, koji je kulminirao najavljenim prosjvedom zbog nameta i sidrenih cijena.
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