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upravljao motornim vozilom

Uhićen Horvatinčić

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N1 Info
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25. ruj. 2026. 10:31
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09.03.2020., Zagreb - Tomislav Horvatincic odlazi sa Zupanijskog suda gdje je trazio odgodu odsluzenja zatvorske kazne. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
PIXSELL / Goran Stanzl/PIXSELL

Uhićen je Tomislav Horvatinčić.

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Index javlja da je Horvatinčić uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće.

Ta mjera odnosila se na zabranu upravljanja svim motornim vozilima, a trebala se početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu te trajati pet godina.

Teme
kršenje sigurnosne mjere pomorska nesreća tomislav horvatinčić zabrana upravljanja vozilima zatvorska kazna

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