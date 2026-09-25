upravljao motornim vozilom
Uhićen Horvatinčić
Uhićen je Tomislav Horvatinčić.
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Index javlja da je Horvatinčić uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće.
Ta mjera odnosila se na zabranu upravljanja svim motornim vozilima, a trebala se početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu te trajati pet godina.
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