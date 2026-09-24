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Penava najavio posebnu ustanovu za žrtve poraća: "To je neupitan smjer"
Predsjednik DP-a i Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava rekao je u četvrtak da je osnivanje posebne javne ustanove za žrtve poraća „neupitan smjer“ te da bavljenje komunističkim zločinima ne znači umanjivanje drugih zločina.
Osnivanje posebne javne ustanove za žrtve komunističkih poratnih zločina je „neupitan smjer“, rekao je Penava novinarima nakon što je za idući petak odgođena za danas sazvana sjednica Povjerenstva.
Naglasio je da bavljenje komunističkim zločinima „ni na koji način“ ne znači umanjivanje nacističkih i fašističkih zločina.
Kazao je da se o osnivanju ustanove dugo razgovara te da se teme Povjerenstva prihvatio „u dogovoru s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem“, ocijenivši je važnom za raspetljavanje prošlosti i rasterećivanje budućnosti.
Spomenuta ustanova, prema pisanju medija, trebala bi upravljati budućim spomen-parkom, u okviru kojega bi bila i kosturnica i muzej s predmetima koji su pripadali žrtvama poslijeratnog komunističkog terora.
Kao moguća mjesta za to, Penava je naveo Udbinu, Macelj i Mirogoj, upozorivši da je „tema predelikatna“ i da ništa još nije dogovoreno.
Potvrdio je da je današnja sjednica Povjerenstva odgođena zbog nedostatka kvoruma i odbacio tezu o sukobu unutar većine. „Tu je i Zvonimir Frka-Petešić. Apsolutno smo zajedno u ovoj priči, zajedno držimo većinu i imamo Vladu“, rekao je.
Za radove na Teznu potrebni "značajni novci"
Među sedam točaka koje izdvojio, jedna se odnosi na Tezno kod Maribora, protutenkovski rov dug oko 930 metara u kojem se, prema procjenama koje je iznio Penava, nalazi oko 15.000 žrtava, većinom Hrvata.
„Čekamo informaciju slovenske strane koliko bi koštala istraživanja i radovi na Teznu. Riječ je o značajnim novcima“, rekao je. Kao godinu za konkretnije korake naveo je 2027., poručivši: „Kada, ako ne 2027.?“
Politički trenutak ocijenio je povoljnim zbog dolaska Janeza Janše na čelo slovenske vlade rekavši da „imamo povijesnu šansu učiniti te iskorake i jedan poprilično uzak vremenski okvir“.
Među sedam točaka je i Husina jama u BiH, u koju je, prema Penavinim riječima, bačeno između 1000 i 2000 ljudi, uglavnom iz cetinskog kraja. Ustvrdio je da je jama desetljećima bila zatvorena i zatrpavana smećem kako bi se prikrio zločin.
Penava kaže i kako bi Povjerenstvo od Europskog parlamenta tražilo i deklaraciju o komunističkim zločinima za Hrvatsku, po uzoru na dokument koji se odnosi na Sloveniju.
Osmočlano Povjerenstvo, osnovano u srpnju 2025., čine državni tajnici iz MUP-a, MVEP-a te ministarstava kulture i branitelja, predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka-Petešić te dvojica članova iz Hrvatskog državnog arhiva i Instituta za povijest.
O kritici oporbe: "Najmanje želimo manipulirati istinom"
Na kritike lijeve oporbe da se pod idejom komemorativnog centra pokušava rehabilitirati vojska NDH, Penava je rekao da cilj nije relativiziranje bilo kojeg totalitarnog režima.
„Istina prva, ali vodimo računa o osjećajima. Ne želimo provocirati ni vrijeđati nikoga, a najmanje manipulirati istinom“, rekao je.
Dodao je da se „malo grozi situacije“ u kojoj ljudi smatraju da „komunističke, nacističke, fašističke ili bilo koje zločine treba štititi i da su totalitarni režimi nešto dobro“.
Penava se osvrnuo i na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u UN-u i njegove poruke o Hrvatskoj te ponovno kritizirao odnos srbijanske vlasti prema četničkom pokretu. Rekao je da Hrvatska nema ništa protiv članstva Srbije u EU-u, ali poručio: „Dok god je Domovinski pokret na straži, nema šanse da četnička Srbija uđe u EU.“
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