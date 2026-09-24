SNIMAO ZA DRUŠTVENE MREŽE
Vozio Pulom čak 175 km/h pa objavljivao snimke: Policija ima poruku za vozače
Pulska prometna policija provela je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom koji je motociklom pulskim prometnicama vozio brzinama većim od 100 kilometara na sat, a u jednom je slučaju zabilježeno čak 175 km/h na dionici gdje je ograničenje 50 km/h.
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Pulska policija sankcionirala je 43-godišnjaka zbog opasne i neodgovorne vožnje nakon što su policijski službenici pregledali više snimki koje je objavljivao na društvenoj mreži.
Prema policijskom priopćenju, muškarac je od listopada prošle godine do rujna ove godine u više navrata javno objavljivao snimke vožnje motocikla pulskim prometnicama. Na snimkama se vidio brzinomjer koji je pokazivao brzine veće od 100 km
U jednom je slučaju motociklom vozio 175 km/h, i to na prometnici na kojoj je brzina ograničena na 50 km/h.
Policija navodi da je objavljivanjem takvih snimki promovirao ponašanje koje ugrožava sigurnost, tim više što je sadržaj bio javno dostupan. Smatraju da je takav sadržaj mogao negativno utjecati na druge vozače, posebno mlade, i poticati ih na oponašanje rizične vožnje.
Policija: Ovo nije dokaz vozačkog umijeća, već neodgovorno ponašanje
Protiv 43-godišnjaka pokreće se prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Iz policije pritom upozoravaju da objavljivanje snimki opasne vožnje na društvenim mrežama takvo ponašanje ne čini prihvatljivim ni zabavnim.
"Velike brzine kroz gradske ulice, nagla i rizična ubrzanja te druga postupanja kojima se ugrožavaju ostali sudionici u prometu nisu dokaz vozačkog umijeća, već neodgovorno ponašanje koje može imati teške posljedice", poručuju iz policije.
Dodaju da centar grada i javne prometnice nisu mjesta za dokazivanje hrabrosti, sposobnosti ili brzine zbog društvenih mreža.
"U prometu se ne ugrožava samo vlastiti život, već i životi pješaka, biciklista i drugih vozača koji se u istom trenutku nalaze na cesti", navodi policija.
Najavljuju i da će nastaviti poduzimati mjere prema vozačima koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost prometa te pozivaju sve sudionike na odgovorno ponašanje.
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