Profesorica Kaznenog prava
Roksandić: Samo strože kazne neće spriječiti najteža kaznena djela, ključna je organizacija sustava
Izmjene Kaznenog zakona i pitanje strožeg kažnjavanja ponovno su u fokusu nakon rasprave na saborskom Odboru za pravosuđe o slučaju ubojstva u Drnišu.
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