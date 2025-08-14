Šota: Ponovno ćemo tražiti smjenu ravnateljice, a ministrica nas nije primila

Danijel Šota, predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o stanju hitne medicine kao i nedavnoj izjavi ravnateljice Maje Grbe Bujević da "većina djelatnika ne želi beneficirani radni staž". To je netočno, borimo se za to kontinuirano, sve druge službe to imaju, i bivši ministar nam je to obećao dok nas ova ministrica nije htjela primiti", naglašava Šota i dodaje da će pismeno sindikati opet tražiti ostavku ravnateljice, a ako premijer i resorna ministrica ne odgovore, idu na ulicu, krajem rujna ili početkom listopada.

