Oglas

HITNA MEDICINA

Šota: Ponovno ćemo tražiti smjenu ravnateljice, a ministrica nas nije primila

author
Nina Kljenak
|
14. kol. 2025. 13:03

Danijel Šota, predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o stanju hitne medicine kao i nedavnoj izjavi ravnateljice Maje Grbe Bujević da "većina djelatnika ne želi beneficirani radni staž". To je netočno, borimo se za to kontinuirano, sve druge službe to imaju, i bivši ministar nam je to obećao dok nas ova ministrica nije htjela primiti", naglašava Šota i dodaje da će pismeno sindikati opet tražiti ostavku ravnateljice, a ako premijer i resorna ministrica ne odgovore, idu na ulicu, krajem rujna ili početkom listopada.

Oglas

Teme
Danijel Šota N1TV VIDEO novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ