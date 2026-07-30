Što se prema prijedlogu Chat Controla događa s vašim privatnim porukama?

Privremena uredba, koja je ponovno stupila na snagu i vrijedit će do 2028. godine, omogućuje platformama da dobrovoljno pregledavaju privatne poruke, fotografije i videozapise u potrazi za CSAM-om. To se ne odnosi na end-to-end šifrirane usluge poput WhatsAppa ili Signala na isti način kao na druge platforme. Poseban trajni prijedlog, poznat kao "Chat Control 2.0", još je u fazi pregovora. Hoće li se na kraju odnositi i na šifrirane razgovore, ostaje glavno neriješeno pitanje, prenosi Euronews.