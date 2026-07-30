Projekt "Elektronički sustav naplate cestarine" financirat će se kroz NPOO

Prihvatljivi troškovi, kako se navodi u obrazloženju odluke Vlade, odnose se na projektiranje i izvođenje radova na uvođenju novog sustava naplate cestarine, stručni nadzor, nabavu opreme, digitalne i korisničke funkcionalnosti sustava, nadzor naplate cestarine, pričuvu, upravljanje projektom i administraciju, promidžbu i vidljivost. Neprihvatljivi troškovi, pak, odnose se na porez na dodanu vrijednost u iznosu od 29,3 milijuna eura te operativne troškove, troškove održavanja i sve ostale troškove nespomenute kao prihvatljive u iznosu od 15,6 milijuna eura.