Premijer najavio potpisivanje sporazuma za tvornicu streljiva u Obrovcu

"Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja s Vladom i Ministarstvom turizma i da se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice i mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet, jer to i jest smisao programa Vlade i politike Vlade koja je značajno uložila sredstva u hrvatski sport", istaknuo je premijer.