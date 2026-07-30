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sjednica vlade

Premijer najavio potpisivanje sporazuma za tvornicu streljiva u Obrovcu

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Hina
|
30. srp. 2026. 11:44
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N1

Nakon sjednice Vlade u Banskim dvorima potpisat će se Sporazum s tvrtkom Beretta Holdingom o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu, najavio je predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak ističući da se na taj način jačaju hrvatske obrambene sposobnosti.

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Premijer je rekao da je riječ o potpisivanju sporazuma s renomiranim partnerom - Beretta Holdingom - koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, a "Hrvatska će na ovaj način jačati svoje obrambene sposobnosti". 

Zadnja reforma za članstvo u OECD-u

Plenković je najavio i posljednju reformu koja je dio pristupanja OECD-u, a riječ je o aktima koji su vezani za upravljanje državnim poduzećima ili poduzećima koji su djelomično u državnom vlasništvu.

 "Što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo u ovoj zadnjoj međunarodnoj organizaciji koja nam je preostala ispunjavamo. Tako da se nadamo da će i taj proces biti dovršen, pregovore vodi ministar Grlić Radman, do kraja ove godine", istaknuo je premijer.

Novi predsjednik HOO

Čestitao je i novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Josipu Varvodiću, ali i njegovom protukandidatu Draganu Primorcu i istaknuo da je hrvatski sport sada pokazao da ima vrlo snažan pluralizam i demokratsku utakmicu.

"Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja s Vladom i Ministarstvom turizma i da se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice i mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet, jer to i jest smisao programa Vlade i politike Vlade koja je značajno uložila sredstva u hrvatski sport", istaknuo je premijer.

Iduća sjednica Vlade 20. kolovoza

Plenković je najavio i obilježavanje Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja  5. kolovoza u Kninu.

"Sve su pripreme u tijeku i naravno da ćemo tamo biti uz hrvatske branitelje, hrvatsku vojsku i policiju. Jedan je to od najvažnijih dana suvremene hrvatske povijesti", rekao je premijer i najavio kako je današnja sjednica Vlade posljednja prije stanke za godišnje odmore, pa će se iduća fizička sjednica održati 20. kolovoza. 

Teme
andrej plenković sjednica vlade

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