sjednica vlade
Premijer najavio potpisivanje sporazuma za tvornicu streljiva u Obrovcu
Nakon sjednice Vlade u Banskim dvorima potpisat će se Sporazum s tvrtkom Beretta Holdingom o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu, najavio je predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak ističući da se na taj način jačaju hrvatske obrambene sposobnosti.
Oglas
Premijer je rekao da je riječ o potpisivanju sporazuma s renomiranim partnerom - Beretta Holdingom - koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, a "Hrvatska će na ovaj način jačati svoje obrambene sposobnosti".
Zadnja reforma za članstvo u OECD-u
Plenković je najavio i posljednju reformu koja je dio pristupanja OECD-u, a riječ je o aktima koji su vezani za upravljanje državnim poduzećima ili poduzećima koji su djelomično u državnom vlasništvu.
"Što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo u ovoj zadnjoj međunarodnoj organizaciji koja nam je preostala ispunjavamo. Tako da se nadamo da će i taj proces biti dovršen, pregovore vodi ministar Grlić Radman, do kraja ove godine", istaknuo je premijer.
Novi predsjednik HOO
Čestitao je i novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Josipu Varvodiću, ali i njegovom protukandidatu Draganu Primorcu i istaknuo da je hrvatski sport sada pokazao da ima vrlo snažan pluralizam i demokratsku utakmicu.
"Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja s Vladom i Ministarstvom turizma i da se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice i mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet, jer to i jest smisao programa Vlade i politike Vlade koja je značajno uložila sredstva u hrvatski sport", istaknuo je premijer.
Iduća sjednica Vlade 20. kolovoza
Plenković je najavio i obilježavanje Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja 5. kolovoza u Kninu.
"Sve su pripreme u tijeku i naravno da ćemo tamo biti uz hrvatske branitelje, hrvatsku vojsku i policiju. Jedan je to od najvažnijih dana suvremene hrvatske povijesti", rekao je premijer i najavio kako je današnja sjednica Vlade posljednja prije stanke za godišnje odmore, pa će se iduća fizička sjednica održati 20. kolovoza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas