mladen jakopović za N1

Što zapravo znači Mercosur za Hrvatsku i što će se promijeniti?

author
N1 Info
|
13. sij. 2026. 13:46

Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore gostovao je u Novom danu kod naše Nataše Božić Šarić. Komentirao je probleme za poljoprivrednike koji dolaze sa sporazumom EU-Mercosur, a kojeg bi ovu subotu u Paragvaju trebala potpisati Ursula von der Leyen

