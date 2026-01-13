Što zapravo znači Mercosur za Hrvatsku i što će se promijeniti?

Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore gostovao je u Novom danu kod naše Nataše Božić Šarić. Komentirao je probleme za poljoprivrednike koji dolaze sa sporazumom EU-Mercosur, a kojeg bi ovu subotu u Paragvaju trebala potpisati Ursula von der Leyen
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Boris Dežulović
|
prije 8h|
Oglas
Oglas
SK
|
prije 47 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
Oglas
Oglas