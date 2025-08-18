VEDRAN OBUĆINA
Stručnjak za Bliski istok: Izraelci su prosvjedima potvrdili da je Izrael demokratska zemlja
N1 Hrvatska
|
18. kol. 2025. 13:45
| Novi dan
|
0komentara
U Novom danu kod Ivana Hrstića gostovao je stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina pa komentirao aktualne događaje u Gazi, s naglaskom na poteze koje vuče izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas