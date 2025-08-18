Oglas

VEDRAN OBUĆINA

Stručnjak za Bliski istok: Izraelci su prosvjedima potvrdili da je Izrael demokratska zemlja

author
N1 Hrvatska
|
18. kol. 2025. 13:45

U Novom danu kod Ivana Hrstića gostovao je stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina pa komentirao aktualne događaje u Gazi, s naglaskom na poteze koje vuče izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO Vedran Obućina novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ