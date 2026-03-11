Oglas

Goranko Fižulić

Zbog rata na Bliskom istoku neće rasti samo cijene nafte: "Platit ćemo svi"

author
N1 Hrvatska
|
11. ožu. 2026. 09:58

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je rat na Bliskom istoku, rast cijena nafte, odnos JANAF-a i MOL-a.

Oglas

Teme
Goranko Fižulić N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ