Europarlamentarka
Željana Zovko o Rezoluciji o BiH: Ništa novo. Ja o tome govorim već deset godina
N1 Hrvatska
|
18. lip. 2026. 12:17
| Novi dan
|
0komentara
Europarlamentarka Željana Zovko gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Komentirala je DP-ovu Rezoluciju o BiH. Kaže da ona ne donosi ništa novo te da ona o tome govori već deset godina.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas